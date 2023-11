(Di sabato 18 novembre 2023) La pressione di un Pala Alpitour sold - out. Pieno di macchie arancio perché anche i "Carota boys", storico gruppo di aficionados dell'altoatesino ha fatto scuola. Non riesce quasi a parlare per il ...

Non riesce quasi a parlare per il tifo del pubblicoSinner, primo italiani ad approdare all'ultimo atto delle Nitto ATP Finals in 54 anni di storia del torneo. "E' stata partita molto ...

Jannik raggiante: “L'energia del pubblico la forza in più” SuperTennis

Roma, 17 nov. (askanews) - Nella sfida che ha aperto la terza ed ultima giornata dei round robin del 'Gruppo Rosso' alle Atp Finals di Torino, ...Lo aveva detto dopo il successo su Rublev: “Voglio arrivare in semifinale in questo fantastico torneo”. Detto, fatto. Superando in due set il ...