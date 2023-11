Italia | traguardo per Chiesa sulle orme di papà Enrico Il dato

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 novembre 2023), doppiettadi: ilcon l’raggiunto dall’attaccante azzurro. Di cosa si tratta Federico, contro la, Macedonia ha realizzato la sua prima doppietta con la maglia dell’dal suo esordio avvenuto ormai cinque anni e mezzo fa. Con questi due gol, tra l’altro, l’attaccante della Juve ha raggiunto quota 7 reti in maglia azzurra proprio come suesenior, tuttavia, riuscì a segnare 7 gol in 17 partite, mentre Federico ci è riuscito dopo 43 gare.