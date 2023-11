Italia | Raspadori da leader | “Contro l’Ucraina per vincere” | poi il monito alla squadra

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023)dell’di Spalletti suona la carica in vista dell’ultimo, decisivo, inper la qualificazione a EURO 2024 L’attaccante del Napoli ha agito da grande protagonista nella vittoria della Nazionalela Macedonia del Nordi di Elmas. Successo decisivo per arrivare al match point di Leverkusen,, con due risultati su tre. Un risultato significativo: 5-2, che ben raffigura il piano di gioco studiato da Spalletti e ben attuato dai calciatori in campo.si è distinto per l’assist fornito a Darmian, per il gol che ha aperto il match, e per la rete del 4-2, fondamentale per rialzare il morale delladopo alcuni minuti di poca lucidità, nei quali gli azzurri hanno subito due reti ...