Italia | pochi cambi con l’Ucraina | uno dell’Inter entra e uno esce! – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’ha battuto la Macedonia del Nord e adesso si prepara all’ultima partita del girone controcon due risultati su tre a disposizione per qualificarsi a Euro 2024. Secondo quanto rivelato da Nosotti, intervenuto nel corso della diretta di Sky Sport, Spalletti non pensa a moltissimima unodovrebbere e un altro uscire– L’di Luciano Spalletti è a un passo dalla qualificazione a Euro 2024 ma prima bisogna affrontarecon due risultati su tre a disposizione. Rispetto alla sfida contro la Macedonia del Nord, il Commissario Tecnico azzurro non dovrebbeare molto. Secondo Marco Nosotti, potrebbe esserci spazio dal 1? per Davide Frattesi mentre Matteo ...