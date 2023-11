Italia-Macedonia del Nord | le pagelle | Barella lucido! Dimarco si diverte – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’si è imposta sulladelcon il punteggio di 3-1. Protagonisti del successo i calciatori dell’Inter: ledell’edizione odierna di Tuttosport INSUFFICIENZE – L’di Spalletti batte ladele fa un altro passo verso la qualificazione ad Euro 2024. Nel 5-2 dell’Olimpico protagonisti i calciatori dell’Inter, con Darmian ad aprire le marcature eautori di tre assist. Le buone prove dei calciatori nerazzurri si riflettono nei voti delledell’edizione odierna di Tuttosport: 6.5 per Darmian, autore del gol dell’1-0. Una rete che mancava dal 2015: ottima partita del difensore, che non cede un centimetro in difesa. 6 per Acerbi, che dirige al meglio il ...