Italia-Macedonia del Nord | la cinquina azzurra scaccia i fantasmi

(Di sabato 18 novembre 2023) Cacciato via il fantasma del passato. Come in un romanzo senza fine, l'sfata con un rotondo ma a tratti sofferto 5-2 il tabù, si prende i tre punti e può partire per Leverkusen con due risultati su tre a disposizione contro l'Ucraina lunedì prossimo, secondo e ultimo ostacolo per conquistare il pass per gli Europei. Il primo di questa sorta di 'play-off' è stato superato con il coraggio, il cuore ma soprattutto con la velocità e l'esplosività di un talento come Federico Chiesa, che in una manciata di minuti, sul finire della prima frazione, ha preso per mano la squadra con una doppietta e tolto ogni cattivo pensiero che stava per aleggiare in un Olimpico pieno (oltre 56 mila spettatori) rimasto stordito pochi minuti da un rigore sbagliato da Jorginho. Poi ci hanno pensato Raspadori ed El Shaarawy a chiudere le porte ai ...