Italia-Macedonia del Nord | Elmas | “Ci abbiamo provato | spero che questa gara ci faccia crescere”

(Di sabato 18 novembre 2023) Intervenuto a Sky Sport dopo la sconfitta della suadelcontro l’, Eljifha dichiarato: “Da quando è arrivato Spalletti, gli azzurri giocano sempre lo stesso calcio e noi ce l’aspettavamo. Glilasciato però troppo spazio e hanno meritato di vincere visto quanto hanno creato“. Il giocatore del Napoli ha poi proseguito: “Stasera ci, ma senza successo. Continuiamo però a credere in noi stessi e speriamo checi aiuti a. Sappiamo di essere in grado di poter fare qualcosa di buono“. SportFace.

... ma soprattutto abbiamo dominato il primo tempo col gioco, mettendo sotto lacome non era mai successo nelle due precedenti sfide. I CAMBI GIOCO - L'ha preso possesso della partita ...

Euro 2024: Spezzato il tabù, Italia-Macedonia del Nord 5-2. Azzurri a un passo da Euro '24 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Italia-Macedonia del Nord 5-2: tanti gol e qualche distrazione, ma gli azzurri ora sono più vicini all’Europeo la Repubblica

Infine, sull'ultima partita del girone, El Shaarawy ha detto: " Due risultati su tre con l'Ucraina No, noi vogliamo vincere, non siamo tranquilli. Siamo più consapevoli di essere forti, ma dobbiamo ...Dopo la sconfitta per 5-2 contro l'Italia, il giocatore del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco il suo commento alla partita: "L'Italia gioca sempre lo stesso calcio da quando ...