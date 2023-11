Italia-Macedonia del Nord | El Shaarawy | “Vittoria che non ci rende tranquilli”

(Di sabato 18 novembre 2023) Stephan El, giocatore azzurro, ha parlato alla 'Rai' dopodel, partita della 9^ del girone C

L'Italia batte la Macedonia 5-2 - in Ucraina basta un pari

Macedonia - Elmas : 'Ci aspettavamo quest'Italia alla Spalletti - ma non siamo riusciti a fermarla'

Italia-Macedonia del Nord 5-2 - cinquina azzurra : 'spareggio' con Ucraina per Euro 2024

Luciano Spalletti non aveva dubbi alla vigilia didel Nord , l'investitura a leader della Nazionale era pesante per l'attaccante della Juventus. Lui l'ha raccolta. Due gol e una ...

Pagelle Italia-Macedonia del Nord: Jorginho, perché Chiesa quantità e qualità, Raspadori liberato Corriere della Sera

Euro 2024: Spezzato il tabù, Italia-Macedonia del Nord 5-2. Azzurri a un passo da Euro '24 Agenzia ANSA

Spalletti, il ct della Nazionale commenta alla Rai la netta vittoria contro la Macedonia, analizzandola nel dettaglio Intervenuto ai microfoni della Rai, questa la reazione a caldo di Spalletti al ter ...Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio, ma con qualche brivido di troppo. E' arrivata la vittoria per la squadra di Luciano Spalletti nel penultimo impegno del Gruppo C delle qualificaz ...