Italia-Macedonia del Nord | El Shaarawy | “Reazione importante | ma la vittoria non ci fa stare tranquilli”

(Di sabato 18 novembre 2023) “Oggi è statoreagire ai due gol che abbiamo preso. Con un gioco propositivo ci sta subire qualcosa in più, ma abbiamo subito reagito in maniera buona segnando due reti. Mi è piaciuto anche lo spirito del primo tempo, il dominio della gara è una delle nostre caratteristiche“. Lo ha detto Stephan Eldopo ladell’sulladelper 5-2 nel match valevole per le qualificazioni agli Europei del 2024. “L’esterno sinistro è la posizione dove ho giocato di più. Negli ultimi anni con Mourinho gioco più arretrato, anche se tendo ad andare avanti – ha detto a Rai Sport il romanista, autore del quinto gol -. Con questo modulo sono più vicino alla porta e ho più possibilità di segnare. È una grande soddisfazione“. Il 31enne promuove l’unità dello ...

Cacciato via il fantasma del passato. Come in un romanzo senza fine, l'sfata con un rotondo ma a tratti sofferto 5 - 2 il tabù, si prende i tre punti e può partire per Leverkusen con due risultati su tre a disposizione contro l'Ucraina lunedì prossimo, ...

Euro 2024: Spezzato il tabù, Italia-Macedonia del Nord 5-2. Azzurri a un passo da Euro '24 - Calcio - Ansa.it Agenzia ANSA

Le pagelle di Italia-Macedonia del Nord: Chiesa dominatore la Repubblica

Prima il rigore sbagliato da Jorginho, poi la doppietta di Atanasov. Stavano per tornare gli incubi, di un mondiale fallito e di altre notti insonni, di una Macedonia killer contro gli ...Federico Chiesa, autore di una doppietta nella sfida di questa sera con la Macedonia del Nord, ha commentato così la vittoria dell'Italia: ...