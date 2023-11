Italia | El Shaarawy | 'Con l'Ucraina sarà una battaglia | la vittoria di oggi non ci lascia tranquilli'

Italia - El Shaarawy : 'Siamo a Wembley per vincere. Che emozione essere tornato in Nazionale'

LIVE Italia-Macedonia del Nord 5-2 - Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA : El Shaarawy chiude la partita

Infine, sull'ultima partita del girone, El Shaarawy ha detto: " Due risultati su tre con l'Ucraina No, noi vogliamo vincere, non siamo tranquilli. Siamo più consapevoli di essere forti, ma dobbiamo ...Dopo la sconfitta per 5-2 contro l'Italia, il giocatore del Napoli Eljif Elmas ha parlato ai microfoni di SkySport. Ecco il suo commento alla partita: "L'Italia gioca sempre ...