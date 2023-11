Italia | Darmian suona la carica | “A Leverksuen per vincere”

Prima Pagina IN Edicola : Italia - Darmian-gol e quasi fatta!

Italia-Macedonia del Nord. Pokerissimo azzurro con Darmian - doppietta di Chiesa - Raspadori ed El Shaarawy. Agli ospiti non basta Atanasov : 5-2. Jorginho fallisce ancora un rigore

Darmian con l’elisir di giovinezza : in Italia-Macedonia del Nord sfiora la perfezione

Darmian : «Bella sensazione il gol con l’Italia! Con l’Ucraina per vincere»

...di archiviare la fondamentale vittoria sulla Macedonia del Nord che Luciano Spalletti e l'...recupera Di Lorenzo che ha saltato per squalifica il match di ieri dove è stato sostituito da. ...

InterNazionali - Verso Ucraina-Italia, Frattesi destinato a una maglia da titolare. Rifiaterà invece... Fcinternews.it

L’Italia non ha fuoriclasse, lo ripetiamo sempre ... La libertà intellettuale permette a Spalletti di convocare due 34enni come Bonaventura e Darmian (li compie a dicembre) semplicemente perché sono ...(Lapresse) L'Italia spazza via l'incubo Macedonia del Nord. Ieri sera, all'Olimpico di Roma, gli azzurri hanno vinto 5-2 il penultimo match di qualificazione a Euro 2024. A segno ...