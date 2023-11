Italia | così Spalletti vuole rilanciare gli azzurri

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Il gioco impostato dal ct azzurro inizia a intravedersi, ma quello caratteriale è un problema da non sottovalutare verso Euro 2024 . Cinque gol alla Macedonia del Nord per compiere la prima parte della propria missione chiamata Euro 2024 e al tempo stesso scacciare i brutti ricordi spalmati da Palermo a Skopje. L’di Lucianosi è divertita e ha fatto divertire nel 5-2 dell’Olimpico, mostrando cose nuove ma anche vecchi difetti come nel blackout del secondo tempo che ha riaperto una contesa troppo presto data per finita. Riporta Sportmediaset, l’attenzione ora si sposta tutta su Leverkusen, casa in affitto dell’Ucraina da affrontare con due risultati a disposizione su tre. Non sempre un vantaggio nel recente passato azzurro a tutti i livelli. Ma cosa ci ha lasciato il 5-2 contro la Macedonia del Nord? Chiesa al centro del ...