Italia | 5 gol e un sospiro di sollievo Ma con l’Ucraina niente blackout | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 novembre 2023) 2023-11-18 00:40:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Anche stavolta col fiatone, con un pizzico di paura, con la sensazione che pure a ‘sto giro la Macedonia poteva farci lo scherzetto. Dal 3-0 e dominio totale degli azzurri alla fine del primo tempo al 3-2 alla mezz’ora della ripresa. Poi, per fortuna, è arrivato il 4-2 di Raspadori e l’incubo è svanito. Il 5-2 nel recupero di El Shaarawy è servito per ristabilire definitivamente le debite distanze. Ora puntiamo dritti su Leverkusen, lunedì sera conci basterà il pareggio per conquistare la qualificazione all’Europeo, ma se l’ripete quella mezz’ora terribile non sarà facile. In quei 30?, il ct macedone ha fatto meglio di Spalletti: decisivi in senso positivo i suoi cambi, sbagliati (uno su tutti: Zaniolo per Chiesa) quelli del ct azzurro. UN TEMPO DI SOLA ...