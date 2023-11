Israele | raid nel sud di Gaza “26 morti | molti bambini”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Unisraeliano nel sud diha provocato la morte di 26 persone, fra cui. Lo rende noto l'agenzia di stampa palestinese Wafa. In unisraeliano contro un edificio nel campo profughi di Balata, a Nablus, in Cisgiordania, almeno cinque palestinesi sono rimasti uccisi e altri due feriti, denuncia la Mezzaluna rossa. Le vittime hanno età comprese fra i 19 e i 25 anni. Una di loro è un esponente di spicco della Brigate dei Martiri di al Aqsa, fra i principali ricercati daha intanto autorizzato l'ingresso nella Striscia didi due camion di carburante al giorno, in seguito a pressioni da parte degli Stati Uniti. Si tratta dell'equivalente di 70mila litri di carburante al giorno, ha precisato una ...