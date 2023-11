Israele prepara la fase 2 della guerra | «I leader di Hamas sono nel sud della Striscia» Netanyahu gela le famiglie | «Nessun accordo sugli ostaggi»

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) A tre settimane dall’avvio dell’«espansione delle operazioni di terra», prosegue l’offensiva nelladi Gaza diin risposta agli attacchi del 7 ottobre. Il ministeroSanità diha denunciato che un raid condotto all’alba dall’Id in una scuola nel campo profughi gestito dall’Onu di Jabalya avrebbe provocato la morte di «almeno 50 persone». Il capo dell’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa), Philippe Lazzarini, ha condannato il raid, parlando di «immagini e filmati terrificanti di decine di persone uccise e ferite». Questi attacchi «non posdiventare un fatto comune, devono cessare – ha poi richiamato Lazzarini – Un cessate il fuoco umanitario non può più aspettare». In merito all’accaduto l’esercito israeliano si è limitato a confermare di stare ...