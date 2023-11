(Di sabato 18 novembre 2023) Come tutti gli scrittori leggo moltissimo, ma parlando con i lettori italiani non posso tralasciare l'importanza che ha avuto per me La storia di Elsa Morante. Proprio mentre leggevo quel libro mi è ...

... capire cioè come funziona questa idea di rotturatempo in relazione a una persona viva e senziente. Per me la partepensiero filosofico e quella che riguarda la sensibilità e il senso...

“Io, prigioniera del 18 novembre”, la scrittrice Solvej Balle racconta la sua saga sul tempo “rotto” la Repubblica

Asti prigioniera del traffico La Stampa

Intervista all’autrice danese bestseller che arriva in Italia con i primi due volumi della sua serie di sette. In cui Tara, la protagonista, è bloccata in un ...Ancora proteste delle famiglie contro Netanyahu. A Gaza trovato il cadavere di Noa. In un video di Hamas un altro prigioniero morto. La Tanzania annuncia il decesso di un suo cittadino rapito ...