Inter | rotazioni accorciate in difesa! L’idea di Inzaghi – TS

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’ha perso per infortunio Pavard e Bastoni (qui le ultime).dovrà giocare le prossime settimane senza due titolari della difesa:sulle nuoveASSENZE – L’per le prossime partite dovrà fare a meno di due titolari in difesa: Pavard e Bastoni.rischia di giocare la trasferta con la Juventus, ma non solo, con lein difesa. Toccherà ad Acerbi sostituire Bastoni nel ruolo di braccetto di sinistra, con de Vrij in mezzo e Darmian come braccetto di destra. Fra le opzioni a disposizione dianche Bisseck o quella dell’arretramento di uno fra Carlos Augusto e Dimarco nella linea dei difensori. Fonte: Tuttosport – Federico Masini-News - Ultime notizie e ...