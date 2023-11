Inter | quanto è costata la vittoria dell’Italia? Il minutaggio

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’Italia ha vinto per 5-2 contro la Macedonia del Nord, ben cinque giocatori dell’sono stati in campo. Simone Inzaghi non sarà troppo felice della serata dello Stadio Olimpico. MINUTI – L’Italia si avvicina sempre di più agli Europei del 2024. Serve solo un pareggio contro l’Ucraina a Leverkusen, ma gli azzurri ci hanno abituato a psicodrammi negli ultimi anni. All’il successo della Nazionale di Luciano Spalletti è costato tanto, forse troppo in vista della partita con la Juventus del 26 novembre. Alessandro Bastoni ha dato forfait in settimana e salterà un mese probabilmente. Oltre a questo c’è l’elevatodei calciatori nerazzurri. Nicolò Barella è l’unico a centrocampo che è rimasto in campo per 90 minuti, assieme a lui in difesa anche il trittico dell’: Matteo Darmian, autore del primo ...