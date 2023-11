Inter | nuova difesa per Inzaghi | altri interpreti e ‘pulizia’ diversa

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Da Pavard a Bastoni, l’è in allarmevista la perdita di due titolari. Maha già laretroguardia in mente. STOP ? Alessandro Bastoni dice addio alla possibilità di giocare contro la Juventus. Il difensore centrale dell’, uscito infortunato dal ritiro della Nazionale italiana, è al lavoro con lo staff medico dei nerazzurri per rientrare al più presto nei convocati di Simone. Il centrale azzurro ha dovuto dire addio agli Azzurri in anticipo e ha lasciato il gruppo di Coverciano. Perla sua assenza peserà tantissimo visto che in occasione del Derby d’Italia dovrà confezionare una. DOPPIA TEGOLA ? Laconsolidata nelle scorse settimane ha perso due pedine ...