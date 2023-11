Inter | Inzaghi concede riposo Il programma pre-Juventus – CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) L’si è allenata negli ultimi giorni, rimarrà però afino a martedì. Simoneilai giocatori rimasti a Milano, ilcompleto prima della partita con laper il Corriere dello Sport.– Da oggi fino a lunedì non ci saranno allenamenti ad Appiano Gentile. Trei giorni dialla squadra, solo Juan Cuadrado si allungherà fino a domenica per provare a recuperare al meglio per, Hakan Calhanoglu invece anticiperà il ritorno a lunedì. Da martedì con i primi rientri dei giocatori dalle nazionali ricominceranno anche gli allenamenti, quelli importanti di preparazione allo scontro diretto di domenica prossima. Il ...