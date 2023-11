Insigne via dal Toronto | ora vuole tornare | una sua decisione cambia tutto

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 18 novembre 2023) Lorenzotorna ad essere sotto ai riflettori in vista del mercato di gennaio: l’ex capitano del Napoligiocare in Europa. Si avvicina il mercato invernale, Lorenzoha le idee chiare:abbandonare la squadra canadese. L’ex capitano del Napoli non si è trovato bene nelFC,a giocare in Europa. Potrebbe essere l’anno giusto per rivedere l’attaccante napoletano in Serie A?spiazza tutti, laL’avventura di Lorenzoin Canada non è stata delle migliore, le prestazioni del giocatore non sono state all’altezza di quelle con la maglia del Napoli. Infatti, l’ex capitano della squadra partenopea non si è ambientato per niente nell’attuale squadra: il ...