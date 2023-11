Inghilterra | Southgate | “Potevamo fare di più | il nostro livello è migliore”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) L’ha battuto 2-0 Malta nella partita valida per la qualificazione agli Europei 2024, ma il tecniconon si è ritenuto soddisfatto al termine della partita:”Non abbiamo raggiunto le vette toccate quest’anno“, ha dettoai microfoni della BBC, “Se non inizi bene le partite è molto difficile entrare nel ritmo e noi non l’abbiamo fatto. Sappiamo che ildovrebbe essere, può essere. Queste sono partite che sai di poter vincere velocemente. Il numero di gare che i giocatori stanno giocando però li porta quasi a doversi regolare. Ci è mancata la qualità sul pallone e non abbiamo creato molte occasioni, ma sono stato un giocatore e so perfettamente come ci si sente in certe condizioni....