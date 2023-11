Infortunio Tomori | Milan in ansia | la situazione

Leggi su dailymilan

(Di sabato 18 novembre 2023) Ieri sera Fikayoha ritrovato la titolarità con l’Inghilterra nel match per le qualificazioni ai prossimi europei contro Malta. La scelta di puntare sual fianco di Maguire è stata una vera sorpresa. Il centrale delinfatti, è tornato titolare in gare ufficiali con la maglia della nazionale inglese per la prima volta dal giugno 2022, proprio contro l’Italia in Nations League. La gioia per il centrale rossonera è durata molto poco, in quantoè uscito anzitempo dalla partita per un. Il difensore dei rossoneri, impiegato dall’inizio da Gareth Southgate, ha subito un doppio colpo alla caviglia destra molto doloroso, tanto da essere costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo, sostituito poi da Walker. Perle prossime ore saranno ...