Indiscrezioni clamorose dai vertici Rai | Barbara D' Urso | la vendetta perfetta contro Mediaset?

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Una televisione ormai da mesi orfana diD'. Già, Carmelita dopo la rottura conè sparita dal piccolo schermo: è ancora sotto contratto col Biscione, contratto che scadrà a fine anno. E ovviamente, da mesi si rincorrono voci sul suo futuro, per certo lontano dalle reti di Pier Silvio Berlusconi, che ha scelto di rimpiazzarla a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino. Nel frattempo, la D'si è data al teatro, con Taxi a due piazze, portato in scena già la scorsa stagione e, quest'anno, dopo essersi concessa un break prima a Parigi e poi a Londra. Ma ora che il contratto consta per finire, ecco che ritornano con maggiore intensità lesul suo futuro. E, nel caso, appaiono davvero. Secondo DiPiù Tv, infatti, ...