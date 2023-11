Incredibile Bentley Continental GTC Speed

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Il comfort di una limousine con la «cattiveria» di un'ipersportiva. È la nuovaGTC, una belva feroce che monta un motore dodici cilindri biturbo a V da seimila centimetri cubici in grado di erogare 659 cavalli di potenza. Una bestia vera, ma che resta docile sotto al pedale finché non si spinge giù forte. A quel punto tutto cambia, il suono bellissimo dei dodici cilindri riempie l'abitacolo e le sensazioni sono per cuori forti. Ma nell'utilizzo in città, dimensioni a parte, si comporta al pari di un'utilitaria, grazie anche al meraviglioso cambio a otto rapporti e doppia frizione che la rende davvero molto guidabile. lo stacco tra una marcia l'altra, alle basse velocità, non si sente nemmeno. Chiaro che quando si apre il gas si entra proprio in un'altra dimensione soprattutto se si pone il «regolatore» ...