In Perù il termine Chechelev significa truffatore | uno dei più grandi scandali di corruzione del calcio sudamericano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Il 10 agosto 1969, sulle ande boliviane, ilsi gioca una fetta di qualificazione al Mondiale dell’anno seguente. Una partita sicuramente importante sul piano sportivo, ma destinata a passare alla storia per un altro motivo. Tutti, ancora oggi, la ricordano come uno dei piùdidella storia del, tra intrighi internazionali, incidenti diplomatici sfiorati e un arbitro diventato sinonimo di. Per spezzare l’incantesimo e interrompere un’astinenza iridata che si protrae ormai da quattro decadi, la Federazione peruviana non ha badato a spese. Stregata dalla qualità del gioco offerta dallo Sporting Cristal laureatosi campione nazionale giusto qualche mese prima, ha affidato la panchina della nazionale a Didi – il ...