In & Out | uno strepitoso Kevin Kile abbatte il tabù

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) IN; OUT Sky Cinema 2 ConKline, Tom Selleck, Debbie Reynolds. Regia di Frank Oz. Produzione USA 1997. Durata:; 1 ora e 30 minuti LA TRAMA Un attore che ha appena vinto un Oscar recitando il ruolo di un gay, nel discorso di premiazione ringrazia il suo insegnante del liceo aggiungendo che anche il suo prof è gay. Costui, che sta per sposarsi dopo un lungo (e magari sospetto) scapolaggio è decisamente urtato dalla rivelazione che lo costringe a fare spiegazioni ai suoi concittadini e magari fare i conti, dopo anni di repressione colla propria sessualità. I concittadini comprendono e perdonano. La fidanzata no, PERCHE' VEDERLO Perché è una commedia chefinalmente un(25 anni fa era ancora) e lo fa nella maniera migliore per uno ...