(Di sabato 18 novembre 2023) Stefano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle possibilità deldire per lo

A Maracanà , nel pomeriggio di TMW Radio , è arrivato il momento di Stefano, giornalista ed ex calciatore. Garcia dice che con ilnon hano fatto così male e che si può recuperare le prime: 'Che caratterino. Se parla così c'è qualcosa che bolle in pentola ...

Impallomeni: “Milan indietro nella lotta Scudetto per i troppi infortuni” Pianeta Milan

TMW RADIO - Impallomeni: "Il Milan ritrovi sé stesso. E gli infortuni sono un problema serio" TUTTO mercato WEB

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Italia, sfida importante alla Macedonia.Intervenuto a TMW Radio nella trasmissione “Maracanà”, Stefano Impallomeni ha parlato della lotta Scudetto con, in questo momento, Inter e Juventus in prima fila. Il giornalista ed ex calciatore, però ...