Il Viaggio” di Maurelli | Buanne e Raguzzino fa tappa al Parco Verde di Caivano su invito della Polstrada

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Polizia, insegnanti, avvocati, giornalisti e mamme di vittime – mamme molto, molto coraggiose – in campo in una periferia “a rischio”, ildi, a un tiro di schioppo (o di pistola…) da Napoli, per provare a convincere i giovani leoni che sfrecciano a bordo di auto o di moto, specie nel we, consumando divertimento e talvolta alcol e droghe, a portare a casa la propria pelle e quella dei propri amici. Si va a parlare ai ragazzi di educazione “alla vita”, alla tutelapropria esistenza, in un quartiere immolato alla camorra, alle droghe e all’idea che il cattivo e lo spericolato siano personaggi vincenti, la bufala più grande mai raccontata ai tanti giovani perbene di quellaraccontata con la retorica del Bronx. La Giornata delle vittimestrada al ...