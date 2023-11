(Di sabato 18 novembre 2023)di artisti, fotografi e pittori locali, confrontati con maestri della storia dell'arte del Novecento. Un percorso semantico e colorato per esaltare le capacità tecniche e cromatiche ...

Il Papa a sorpresa in Senato. Omaggio al feretro tricolore senza il segno della croce

"Il Segno e il Colore: Mostra Collettiva al Palazzo Ducale di Massa" LA NAZIONE

Israele si tinge di giallo, il colore degli ostaggi - Guerra in Medio ... Agenzia ANSA

Mostra collettiva di artisti, fotografi e pittori locali, confrontati con maestri della storia dell'arte del Novecento. Un percorso semantico e colorato per esaltare le capacità tecniche e cromatiche ...Israele si tinge di giallo per non dimenticare i 240 ostaggi che da 41 giorni sono prigionieri di Hamas a Gaza.