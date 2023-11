Il secolo pacchiano di Lady D e la serie più pretenziosa mai trasmessa dalla tv

Leggi su linkiesta

(Di sabato 18 novembre 2023) Del kitsch, scriveva Gillo Dorfles cinquantacinque anni fa, si può ragionare solo al presente. Ogni discorso sul gusto deve tenere conto dei suoi mutevoli parametri, e quindi del periodo in cui il prodotto di quel gusto si colloca. Aveva ragione, aveva torto. Ci ho pensato durante una scena di “The Crown” sullo yacht degli Al Fayed, uno yacht in una sala del quale c’è un pianoforte a coda, e non riesco a pensare a una cosa più cafona del pianoforte a coda in barca né nel 1997 né oggi, ma la differenza tra allora e oggi è la possibilità di parlare del cattivo gusto di un ricco arabo senza venire accusati d’un qualche tipo di discriminazione. Per fortuna Peter Morgan, l’inventore di “The Crown”, è un maschio bianco, l’ultima categoria che è universalmente concesso non solo criticare ma persino insolentire, così possiamo dire che non c’è una storia più kitsch di quella che ha appena messo ...