Il ricordo sui social della sorella di Giulia | “Rest in power I love you” È caccia all’ex fidanzato

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Una foto in bianco e nero in cui sorridono una accanto all’altra e la scritta “in. Iyou”. Persa la speranza di ritrovare in vita laCecchettin (scomparsa l’11 novembre e trovata morta oggi), Elena ha postato su Instagram il suo. Un’istantanea in cui le due ragazze ridono scattandosi un selfie allo specchio. Cecchettin, ilsu Instagram Il fratello Davide, invece, ha postato un ritratto diabbracciata a un grande orsacchiotto. Con il commento: “Iyou, susumina”, il soprannome con cui lui la chiamava. Intanto continuano senza sosta le ricerche di Filippo Turetta, l’ex ragazzo diche era scomparso con lei ...