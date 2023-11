Il piacere avvolgente della cioccolata calda perfetta

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Esplora l’emozionante mondo: Una tazza di puroper deliziare i sensi e sre l’anima Laè un abbraccio caloroso in una tazza, una dolce coccola per i sensi che risveglia ildei momenti rilassanti. Ecco una ricetta irresistibile per creare la, capace di deliziare palati e animare serate accoglienti. Ingredienti: 2 tazze di latte intero 100g di cioccolato fondente di alta qualità, tagliato a pezzi 2 cucchiai di cacao in polvere 2 cucchiai di zucchero 1/2 cucchiaino di estratto di vaniglia Una presa di sale Istruzioni: In un pentolino a fuoco medio, ...