Il nuovo governo della Slovacchia ferma gli aiuti militari per l’Ucraina

Leggi su strumentipolitici

(Di sabato 18 novembre 2023) Insi è insediato un, che ha subito svoltato rispetto alla linea del precedente. Una delle prime decisioni che ha preso, appena qualche giorno fa, rispetta in pieno le promesse elettoralicoalizione vincente. Senza temere le critiche del mainstream o degli altri governi occidentali, ilpremier Robert Fico ha stoppato le fornitureale ha messo in dubbio l’opportunità per l’Unione Europea di continuare a finanziare “uno dei Paesi più corrotti del mondo” – come dice lui stesso. Rigettato il pacchetto diNella campagna elettorale, Fico aveva detto che “la gente inha problemi ben maggiori” che pensare a come armare ancora ...