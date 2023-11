Il nostro gesto ipermoderno è chiudere lo smartphone in una gabbia

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 novembre 2023) Ogni tanto esce un libro, un disco, un docufilm, una copertina di giornale che, con un titolo secco e definitivo, ci consegna il nome della nostra epoca. E così, solo negli ultimi trent’anni, siamo stati i protagonisti o le vittime innocenti della: Age of Rage, Age of Dissident – seguita dalla più ottimistica Age of Consent –, Age of Globalization, Age of Migration, Age of Social Media, per poi approdare alla più ampia Age of Information, seguita presto dalla sua deriva bulimica, l’Age of Over-Information. Oggi siamo nel sequel disastroso dell’Over-Information, l’Age of Distraction, o Age of Interruption, che predomina tra trend clinici e opportunità di nuovi mercati. D’altronde non è di primo pelo, era il 2006 quando Thomas Friedman, in un articolo sul New York Times, sancì che The Age of Interruption era il nome (e la malattia) dei nostri tempi: “Tutto quello che facciamo ora è ...