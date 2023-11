Il giudizio di Moody’s castiga gufi e apocalittici | ma… Il commento di Polillo

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) Si è soliti dire che non c’è due senza tre. E almeno per questa volta, dopo il responso di, che ha confermato la relativa stabilità finanziaria italiana, così è stato. Nonostante che Cgil e Uil, con il loro scombinato sciopero mezzo generale, abbiano fatto di tutto per accrescere la confusione. Eppure la data del 17 Novembre, cui legare gran parte delle sorti del debito pubblico italiano, era nota da sempre. Semplice negligenza o qualcosa di più grave? Comunque sia: scampato pericolo. Il verdetto è più che positivo, visto che migliora di un knot (Baa3 da negativo a stabile) quello precedente, allineandosi così alle valutazioni delle altre agenzie di rating. Per il resto c’è poco da ridere. Quando le risorse sono poche a causa delle follie di un recente passato – reddito di cittadinanza per un verso, bonus per 130 miliardi di euro per l’altro – resta ben poco da ...