Il folle gesto di Daniele Dal Moro per Oriana Marzoli

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 18 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneDal, l’incredibileperGonzalez Palacios: ecco cos’ha fatto l’ex concorrente del GF VIP per la venezuelana GF VIP,DALL’HA FATTO DAVVERO: RITORNO DI FIAMMA CON? ECCO COSA EMERGE-Dal, ex discusso concorrente del GF VIP 7, Reality Show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini da cui fu squalificato, ha cercato in tutti i modi di ricucire lo strappo con ...