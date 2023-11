(Di sabato 18 novembre 2023) Il Medio Oriente, un crocevia geografico di complessità storiche e intricate ambizioni geopolitiche contemporanee, rimane un punto focale delle dinamiche globali. L’esplosione della guerra a Gazal’atroce attacco terroristico contro Israele da parte diserve come un vigoroso promemoria, in primis agli Stati Uniti d’America, che svincolarsi dall’impegno diretto in questa regione volatile è una proposizione politica evanescente. Il disimpegno Usa Il disimpegno americano ebbe inizio con la nuova strategia regionale del presidente Barack H. Obama tra il 2009 e il 2017. Il graduale ritiro delle truppe dall’Iraq e dall’Afghanistan mirava a un cambio di paradigma.alla base della strategia di Obama era privilegiare l’addestramento di forze di sicurezza locali rispetto all’intervento militare diretto. La diplomazia ...

Fatta eccezione per un tweet del 9 ottobre, subitol'attacco del movimento islamista palestinese, in cui esprimeva "completa solidarietà con Israele", Cameron ha finora detto relativamente ...

Iran a Usa: "Se bombe su Gaza continuano, conflitto si allarga". Hamas: siamo a oltre 12.000 vittime - Media: Hamas non sapeva in anticipo della festa nel Kibbutz - Media: Hamas non sapeva in anticipo della festa nel Kibbutz RaiNews

Il dopo-Hamas: l’idea “Abramo-plus” e le nuove leadership necessarie Nicola Porro

I dilemmi dell'Idf che non potrà andare a caccia di ogni miliziano nella Striscia, né cercare ogni prigioniero. Gli avvertimenti di Eisenkot e la dottrina da riscrivere dopo Gaza ...Pur tra mille distinguo, anche Marsala scende oggi in piazza per dire no alla guerra a Gaza. La manifestazione, lunga un ...