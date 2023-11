Il documentario su Ilary Blasi “girato velocemente e di nascosto | dalla gente e da Totti Lei? Una signora educata” | parla il regista

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) È bastato l’annuncio per generare curiosità, ma anche critiche.per la prima volta e per raccontarsi ha scelto Netflix, il“Unica” sarà disponibile sulla piattaforma dal 24 novembre. Operazione immagine, operazione verità. La curiosità riporta al centro della scena la conduttrice romana dopo la fine dell’amore ventennale con Francesco. “Noi due abbiamo passato venti anni insieme, con tanti momenti molto belli. Ora vorrei solo che trovassimo un equilibrio tra noi capace di proteggere i ragazzi che sono la più grande ragione, per ambedue, di amore. So che non è facile, ma quello che c’è stato tra noi, per tanti anni, è stato importante. Se troviamo questo equilibrio noi due, i ragazzi staranno bene e si sentiranno protetti”, aveva detto l’ex campione giallorosso ...