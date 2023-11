(Di sabato 18 novembre 2023) Il suo inizio di stagione, sotto la guida di Rudi Garcia, non è stato certamente dei più irresistibili. L’auspicio è che ciò possa cambiare con Walter Mazzarri. Intanto, arriva la frecciatina dalla. Eljif Elmas sicuramente non è stato tra i più incisivi in questo inizio di stagione. Il minutaggio non è stato elevatissimo con Rudi Garcia, tecnico che dopo la sosta verrà sostituito da Walter Mazzarri. Il tecnico toscano è chiamato a rilanciare il nord macedone, che nella serata di venerdì è stato protagonista nella sfida tra l’Italia e la sua. Le dichiarazioni del tecnico macedone su Elmas Nell’ambito della gara tra Italia e Macedonia del Nord sono da sottolineare le parole del tecnico macedone Blagoja Milevski, protagonista proprio il jolly azzurro. Di seguito le dichiarazioni del CT su Elmas: Milevski ...

La Gazzetta punge il Napoli : c'entrano Osimhen e il no al Tapiro - Top News

Italiano punge il Napoli : “Rimpianto? No - lì vinco sempre”

Raspadori 5 Impiegato sulla tre quarti non è né carne, né pesce: lega male il gioco e non... Cajuste 5,5 Prende il posto di Anguissa e il centrocampo delva in difficoltà. Rui SV ...

Il CT punge il Napoli sull’azzurro: è polemica con la Nazionale Spazio Napoli

L'esperto sull'invasione di vespa orientalis a Napoli: Con il caldo si ... Fanpage.it

«Povertà educativa e sionismo. Tutto merito vostro. Stop genocidio e stop riforma Valditara». E' stato questo il testo dello striscione che ha aperto il partecipato ...Pochi disagi per gli utenti del trasporto pubblico a Napoli per lo sciopero di quattro ore, dalle ore 9 alle ore 13, proclamato da Cgil e Uil, in quanto Napoli risulta esclusa dall'astensione ...