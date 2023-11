Il ct della Macedonia | «Elmas ha chiesto il cambio perché non ha tutta la partita nelle gambe»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 novembre 2023) Il ctNord, Blagoja Milevski, ha parlato anche dinella conferenza stampa dopo il ko dell’Olimpico contro l’Italia. «Complimenti all’Italia per la vittoria. Oggi siamo stati molto disattenti sui calci piazzati, nel primo tempo abbiamo fatto male e solo dopo i cambi siamo riusciti a giocare meglio. Purtroppo non siamo riusciti a pareggiare, ma non sono contentoprestazione. Soprattutto per il primo tempo, ma anche per il risultato finale»era dispiaciuto al momentosostituzione? «Non è vero. Halui la sostituzionenon era più in grado di continuare, non hala...