Il codice del crimine | la recensione della serie tv brasiliana su Netflix

(Di sabato 18 novembre 2023) La: Ildel, 2023 Creata da: Heitor Dhalia. Cast: Maeve Jinkings, Romulo Braga, Thomás Aquino e Pedro Caetano. Genere: Azione, avventura. Durata: 50-60 minuti/8 episodi. Dove l’abbiamo visto: Su. Trama: Dopo una rapina di proporzioni epiche nei locali di una società di sicurezza privata in Paraguay, gli agenti federali del Bureau di Foz do Iguaçu avviano una complessa indagine. Seguendo la scia dei campioni di DNA raccolti, scoprono una traccia che collega la rapina nel paese vicino con altri crimini recenti, svelando un piano ancora più ampio che coinvolge elementi criminali di entrambi i paesi. Lesul mondo del, che traggono ispirazione dalla realtà, raccolgono un pubblico vastissimo su: mese ...

