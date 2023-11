Il cappotto Teddy Bear compie 10 anni

Leggi su modaemotorimagazine

(Di sabato 18 novembre 2023) Ildi Max Mara, iconico e avvolgente, festeggia il suo decimoversario con uno scintillante evento presso la Fluffy Residence, un paradiso costruito con linee morbide e tanta tenerezza. Questo capospalla, che unisce glamour e giocosità con la sua forma “cocoon” e tessuto pregiato, ha conquistato il cuore di fashioniste di tutto il mondo, diventando un elemento essenziale nei guardaroba quotidiani. Fluffy Residence La Fluffy Residence Per celebrare questa importante pietra miliare, Max Mara ha aperto le porte della sua Fluffy Residence, una dimora stravagante situata presso il Portrait Milano in Corso Venezia 11. Dal 11 al 18 novembre, questa residenza unica accoglie visitatori in un’esperienza senza precedenti. Fluffy Residence La dimora, completamente realizzata in tessuto ...