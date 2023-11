“Il capo ha regalato a 15 dipendenti un bonus caffè da 500 euro | è un sogno” | “Io preferivo i contanti” | il video su TikTok scatena il dibattito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Lei, Abby Nierman, ha pubblicato unsu Tik Tok diventato in pochissimo tempo virale. Ma il Dailydot.com, che ha ripreso la storia, racconta che non tutti i commentatori hanno apprezzato “la sopresa del”. I fatti: Natale si avvicina e l’ammistratore delegato di un’azienda ha deciso di comprare 15 gift card a La Colombe (un franchising di) del valore di 500 dollari ciascuna per i suoi. Abby ha assistito alla scena mentre si trovava in fila alla cassa e ha quindi fatto un: “Il tizio di fronte a me a La Colombe ha appena comprato 15 carte regalo da 500 dollari l’una da regalare al suo team di lavoro. Immaginate che il vostrovi dia una carta regalo da 500 dollari per un buone così potete prendere ogni giorno un latte d’avena ...