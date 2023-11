I Salumi Dop Piacentini protagonisti in Germania

Leggi su impresaitaliana

(Di sabato 18 novembre 2023) Nella settimana della cucina italiana nel mondo, si prosegue con questa nuova edizione di “DOP On Tour” cofinanziata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel Paese che è il maggior importatore diitaliani Piacenza – Ancora una volta iDOP sonoin 35 ristoranti di Dusseldorf, Francoforte, Monaco e Colonia dal 13 al 19 Novembre 2023. L’iniziativa si svolge nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel Mondo, la rassegna tematica annuale dedicata alla promozione della cucina e dei prodotti agroalimentari italiani di qualità. Per una settimana, nei locali aderenti all’iniziativa, viene servito a tutti i loro clienti il tipico antipasto piacentino con Coppa Piacentina, Salame Piacentino, Pancetta Piacentina. Una ...