I più bei regali per celebrare la notte di Santa Lucia

Leggi su gravidanzaonline

(Di sabato 18 novembre 2023) Poco prima che cominci il periodo natalizio, in diversi Paesi nordici, ma anche in alcune regioni italiane, principalmente quelle del Nord, c’è un’altra festa che porta doni ai bambini, quella di, il 13 dicembre. Come molte altre feste celebrate nei Paesi cristiani, anche questa deve le proprie origini alla storia della. La tradizione di: origini e storia Patrona di Siracusa, dove il 13 dicembre la statua con le sue reliquie sfila per le strade della città,è venerata come martire cristiana e testimone della fede; nata proprio nella città siciliana nel 283 d.C., divenne infatti martire sotto l’imperatore Diocleziano, per aver aiutato i cristiani perseguitati da quest’ultimo, nascondendoli nelle catacombe siracusane e portando ...