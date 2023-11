I nuovi Surface con il copilota | il futuro del lavoro secondo Microsoft

... il meglio della tecnologia per il mondo consumer e business Di Roberta De Gasperi Pubblicato 2 minuti fa Microsoft ha presentato iLaptop Go 3 eLaptop Studio 2 , due laptop ...

Microsoft ha annunciato l’arrivo in Italia dei nuovi Surface Laptop Go 3 e Surface Laptop Studio 2. Questi laptop si presentano come soluzioni performanti e portatili, con caratteristiche tecniche ...Surface Laptop Go 3 e Surface Laptop Studio 2, i due nuovi laptop proposti da Microsoft al mondo consumer, sono disponibili da oggi per il mercato italiano.