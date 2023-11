I dati ora lo dimostrano | il suicidio green dell’Ue non serve a nulla

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 18 novembre 2023) Auto, case, tutto. La nuova religione verde è diventata il punto di riferimento in Europa, con misure draconiane per la salvaguardia dell’ambiente e del pianeta. Provvedimenti spesso penalizzanti per l’Italia, il più delle volte senza programmazione, costantemente inutili. Sì perché i Paesi in quota Ue possono impegnarsi e svenarsi, ma da soli non cambieranno la situazione legata all’inquinamento. Il quadro sulle emissioni di gas serra è perentorio: nonostante il ribasso del 5 per cento nell’area europea, secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) la concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha raggiunto un livello record lo scorso anno. Ma non è tutto: secondo gli esperti non c’è fine in vista a questa tendenza. Nonostante qualche segnale positivo sulla diminuzione dell’utilizzo di combustibili fossili, ...