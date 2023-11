I Big della Politica di Stornara

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 18 novembre 2023), negli anni ha visto fiorire politici di grande spessore. Nomi che, devono restare impresse nelle nostre memorie, perché meritano di essere ricordati. Tra queste figure di rilievo, Gino Manginelli, Luigi Filannino, Pinuccio Calamita e Rocco Calamita emergono come architetti del benessere comunitario. Il ricordo di Gino Manginelli, ex Sindaco di compianta memoria, è un politico e uomo di grande spessore politico. Manginelli, nonostante talvolta fosse descritto come arrogante, ha lasciato un segno indelebile nellalocale. La sua affermazione, “Fareè il modo più semplice per farsi strada tra i problemigente, ma se il politico è sordo, morirà nel suo egoismo,” questo deve restare per tutti, soprattutto per quelli di oggi, un vero insegnamento per la loro...