Harry e Meghan Markle imbarazzati | Endgame | il libro che non avrebbero mai voluto leggere

Leggi su dilei

(Di sabato 18 novembre 2023) Deve ancora uscire e già sta facendo parlare di sé. La ragione è chiara: al suo interno ci sarebbero dichiarazioni che potrebbero mettere ulteriore distanza tra i Sussex e la Royal family: stiamo parlando diche porta la firma di Omid Scobie e che pare contenga rivelazioni bomba. Tanto chene sarebbero imbarazzi, ma non solo. Pare, infatti, che ne abbiano preso le distanze: insidersfatto sapere che loro non hanno nulla a che fare con quanto scritto sul, la cui uscita è prevista per il 28 novembre., perché è ilche i Duchi di Sussex nonmaiRivelazioni forti, che potrebbero portare ulteriori ...